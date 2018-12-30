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وزارة الطوارئ الروسية: مصرع 4 أشخاص إثر تحطم مروحية في مدينة أولان أودي شرق روسيا

المركز الوطني للبحث والإنقاذ الإماراتي يكشف عن هوية قتلى المروحية المنكوبة الأربعة

أخبار العالم العربي

المركز الوطني للبحث والإنقاذ الإماراتي يكشف عن هوية قتلى المروحية المنكوبة الأربعة
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أعلن "المركز الوطني للبحث والإنقاذ" الإماراتي أن عدد القتلى في حادث تحطم مروحية الإنقاذ، التي سقطت في رأس الخيمة 4 أشخاص، واصدر قائمة بأسمائهم.

وقال المركز إن الضحايا هم  الطيار صقر سعيد محمد عبدالله اليماحي، والطيار حميد محمد عبيد الزعابي، والملاح جاسم عبد الله علي الطنيجي، والمسعف مارك غافين روكسبرج.

وتحطمت المروحية من نوع  "AgustaWestland AW139"، مساء السبت في أعلى نقطة في الإمارات "جبل جيس"، وأظهرت مقاطع فيديو لحظة اصطدام المروحية بأسلاك لعبة الانزلاق الهوائي المعلقة وسقوطها واندلاع النيران فيها.

وأعلنت السلطات الإماراتية فتح تحقيق للوقوف على ملابسات أسباب الحادث.

المصدر: وكالات

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