وزير الخارجية الأمريكي يتصل بنظيره القطري ويشكر الدوحة

ذكرت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلقى اليوم السبت اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، مايك بومبيو.

وأوضحت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال"بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت أن الجانبين ناقشا أيضا "التقدم الأخير في عملية السلام في أفغانستان"، وشكر وزير الخارجية الأمريكي، حسب "قنا"، قطر على "جهودها في دعم عملية السلام" في الساحة الأفغانية.

المصدر: قنا