المغرب.. الدرك الملكي يستنفر وينقذ سائحا كنديا

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمغرب بالتنسيق مع السلطات المحلية وممثلين عن المجلس الإقليمي للسياحة بمدينة شفشاون من إنقاذ حياة سائح كندي تاه خلال رحلة سياحية وسط جبال الجوهرة الزرقاء.

وأفاد موقع "هسبريس" المغربي، السبت، بأن إقليم شفشاون، شمال المغرب، عاش استنفارا أمنيا عقب توصل السلطات المحلية برسائل ونداءات استغاثة تفيد بتواجد سائح كندي من أصول عراقية عالق بين جبال منطقة تسملال، بعدما قضى يوما كاملا تائها متحملا قساوة البرد والمناخ الجبلي.

وصرح سعد بن عياد الكاتب الإقليمي للسياحة بإقليم شفشاون، شمال المغرب، بأن السائح ضل طريق العودة.

وأضاف بن عياد أن المواطن الأجنبي (40 سنة) استعان بمساعدة صديق له من مدينة مراكش لإرسال نداء النجدة محددا موقعه عبر خدمة تحديد الموقع الجغرافي (GPS)، قبل أن يتواصل الأخير مع معارفه بمدينة شفشاون وتنطلق عمليات البحث والنجدة.

وأكد المتحدث أن عملية البحث استغرقت أكثر من خمس ساعات، مشيرا إلى وعورة تضاريس المنطقة الجبلية .

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي