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مصر.. تعليق غريب لمسؤول أمني سابق بشأن هجوم المريوطية

أخبار العالم العربي

مصر.. تعليق غريب لمسؤول أمني سابق بشأن هجوم المريوطية
Globallookpress
الحادث الإرهابي
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علق مساعد وزير الداخلية المصري السابق اللواء فاروق المقرحي، على استهداف حافلة المريوطية قائلا:" الحمد لله الحافلة كان بها فيتناميون وليسوا من أمريكا أو أوروبا."

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وتابع مساعد وزير الداخلية السابق: "الحمد لله الأثر النفسي غير ما توقعه الإرهابيون، اعتقدوا أن الأتوبيس به أمريكيون وأوروبيون ولكن الحمد لله الأتوبيس كان بداخله فيتناميون تربطنا بهم صداقة وعلاقة قوية".

وأضاف "المقرحي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، أن:" العدو وكلاب النار وأهل الشر والإخوان ينفذون هذه الأعمال الإجرامية، لعمل فرقعة عالمية في رأس السنة وأعياد الأخوة المسيحيين".

وأعلنت السلطات المصرية عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف حافلة سياحية بمدينة الجيزة قرب القاهرة إلى 4 قتلى بينهم ثلاثة سياح من فيتنام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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