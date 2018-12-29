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الكشف عن أسماء 3 "سعوديين إضافيين" شاركوا في اغتيال خاشقجي  

أخبار العالم العربي

الكشف عن أسماء 3
Reuters Murad Sezer
أبواب القنصلية السعودية في اسطنبول
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كشفت صحيفة "ديلي صباح" التركية عن هوية 3 أشخاص "إضافيين" شاركوا في عملية اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إلى جانب 15 عضوا في فريق الاغتيال.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، نقلا عن كتاب ألفه 3 صحفيين من "ديلي صباح" حول جريمة قتل الإعلامي السعودي بعنوان"الوحشية الدبلوماسية.. الأسرار السوداء لقتل خاشقجي": "حتى هذه اللحظة كل ما كنا نعلمه هو أن فريق الاغتيال مكون من 15 فردا تم للتو الكشف عن هوياتهم، بالإضافة إلى 3 أشخاص آخرين ساعدوا في ذلك، حسبما ذكره الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأول هو أحمد عبد الله المزيني، رئيس وحدة اسطنبول في الاستخبارات السعودية، الذي تحدثت عنه "ديلي صباح" سابقا.

أما الآخرين فهما سعد مؤيد القرني، ومفلس شايع المصلح، اللذان اعتبرا عضوين في الحرس الأمني التابع للقنصلية السعودية في اسطنبول وكانا بالحقيقة عنصرين من استخبارات المملكة.

وبينت "ديلي صباح" أن الأشخاص الـ3 المذكورين استخدموا جوازات سفر دبلوماسية، وتغيبوا عن الغرفة التي تم فيها تنفيذ قتل خاشقجي الموثق في تسجيل صوتي استمر 7.5 دقائق سلمته تركيا للدول المعنية لأنهم عملوا ضمن فريق التخلص من جثة الصحفي السعودي.

المصدر: ديلي صباح + وكالات

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