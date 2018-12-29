مصدر: العمل جار لعقد قمة للدول الضامنة حول سوريا في يناير

أكد مصدر مطلع لوكالة "تاس" الروسية أن هناك عملا يجري للتحضير لعقد اجتماع جديد حول سوريا على مستوى القمة للدول الضامنة لعملية أستانا، ألا وهي روسيا وتركيا وإيران.

ونقلت "تاس" عن المصدر قوله إنه "من المقرر أن تعقد القمة في منتصف يناير في موسكو، ويجري تنسيق الموعد الدقيق (للقمة)".

وجدير بالذكر أن لقاء القمة السابق ضمن هذا الإطار عقد في طهران يوم 7 سبتمبر الماضي.

يتبع...