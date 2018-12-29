محمد بن زايد: فخورون بمسيرة أخي محمد بن راشد في خدمة الوطن

وجه محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، السبت، رسالة شكر وتقدير إلى أخيه محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي بمناسبة مرور 50 عاما على "خدمته للوطن".

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتزازه وفخره بالمسيرة الحافلة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في خدمة الوطن.

وقال محمد بن زايد: "يكمل أخي محمد بن راشد خمسين عاما في خدمة الوطن منذ توليه أول مسؤولية قائدا لشرطة دبي.. مسيرة حافلة بالعطاء.. رافق خلالها زايد وراشد رحمهما الله في مدرسة الحياة حتى أصبح مدرسة في القيادة والإدارة وصناعة الحياة".

ودعا نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الجميع في الوطن وخارجه إلى توجيه كلمة شكر بحق قائد أثرى فضاء الوطن وامتداده العربي بفكره ورؤاه وإبداعاته ومبادراته المتميزة.

المصدر: صحيفة الاتحاد الإماراتية