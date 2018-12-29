 
مباشر
عاجل
مصادر أمنية لـRT: مقتل 5 عسكريين مصريين بينهم ضابط بانفجار لغم استهدف سيارة كانوا يستقلونها بالعريش

صورة كاريكاتورية على صفحة قرقاش تظهر محمد بن سلمان بجانب نتنياهو!

أخبار العالم العربي

صورة كاريكاتورية على صفحة قرقاش تظهر محمد بن سلمان بجانب نتنياهو!
Twitter.com/ @AnwarGargash/ Screenshot
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9hj

أعاد نشر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على حسابه في "تويتر" مقالا من مجلة بريطانية تتصدره صورة كاريكاتورية تظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتظهر الصورة التي يمكن مشاهدتها على حساب قرقاش في "تويتر" ولي العهد السعودي، وهو يتسلق فوهة دبابة مسلحا بسيف لـ"مبارزة" المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

كما يظهر في الصورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو يقف خلف ولي العهد السعودي حاملا علم الدولة العبرية.

Screenshot

وتعود هذه الصورة إلى تقرير نشرته مجلة The Spectator البريطانية تحت عنوان: "على بريطانيا ألا تدير ظهرها لمحمد بن سلمان والسعوديين".

واعتبر كاتب التقرير، عيد حسين، أن عزل السعودية وملاحقة ولي عهدها على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي ستضعف الغرب، داعيا لندن إلى اعتماد المنطق السليم والرؤية بعيدة المدى في ظل توسيع إيران نفوذها بالمنطقة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. عنصرية "جار" بسبب البشرة السوداء!