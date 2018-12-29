صورة كاريكاتورية على صفحة قرقاش تظهر محمد بن سلمان بجانب نتنياهو!

أعاد نشر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على حسابه في "تويتر" مقالا من مجلة بريطانية تتصدره صورة كاريكاتورية تظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتظهر الصورة التي يمكن مشاهدتها على حساب قرقاش في "تويتر" ولي العهد السعودي، وهو يتسلق فوهة دبابة مسلحا بسيف لـ"مبارزة" المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

كما يظهر في الصورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو يقف خلف ولي العهد السعودي حاملا علم الدولة العبرية.

Britain should not turn its back on MBS and the Saudis | Coffee House https://t.co/dkhRh3K5EL — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

Screenshot

وتعود هذه الصورة إلى تقرير نشرته مجلة The Spectator البريطانية تحت عنوان: "على بريطانيا ألا تدير ظهرها لمحمد بن سلمان والسعوديين".

واعتبر كاتب التقرير، عيد حسين، أن عزل السعودية وملاحقة ولي عهدها على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي ستضعف الغرب، داعيا لندن إلى اعتماد المنطق السليم والرؤية بعيدة المدى في ظل توسيع إيران نفوذها بالمنطقة.

المصدر: RT