بالفيديو.. احتجاجات في جامعات إيرانية ضد ولايتي

تجمع المئات من طلاب جامعة الأبحاث والدراسات في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، في حرم الجامعة احتجاجا على مقتل زملائهم إثر انقلاب حافلتهم الأسبوع الماضي.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، ورئيس مجلس أمناء الجامعة، وعدد من مسؤولي الجامعة، بتهمة التقصير.

وتأتي التظاهرات على خلفية مصرع 10 طلاب جامعيين، وإصابة العشرات بجراح، نتيجة انقلاب حافلة داخل حرم الجامعة يوم الاثنين الماضي.

المصدر: RT