بالفيديو.. سقوط مروحية إنقاذ في الإمارات ومقتل الطاقم

أعلنت السلطات الإماراتية، مساء اليوم السبت، عن سقوط مروحية إنقاذ في منطقة جبل بالإمارات ومصرع طاقمها جراء الحادث.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران الإماراتي في بيان مقتضب نقلته وكالة "وام" الإخبارية الرسمية أن المروحية من نوع "أغوستا 139" وتحطمت عندما "كانت في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، عند الساعة الخامسة وخمسين دقيقة من مساء اليوم".

#عاجل_وام | #حاكم_رأس_الخيمة يأمر بفتح تحقيق عاجل في حادث سقوط مروحية للانقاذ واستشهاد طاقمها pic.twitter.com/FSuywMgzdv — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) 29 декабря 2018 г.

وفي غضون ذلك، ذكرت الوكالة أن حاكم رأس الخيمة وعضو المجلس الأعلى في البلاد، الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أمر بفتح تحقيق عاجل في حادث سقوط المروحية التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ على جبل جيس ومقتل طاقمها .

كما أمر القاسمي بإجراء "تحقيق شامل عن اشتراطات الأمن والسلامة المتبعة في مكان وقوع هذا الحادث الأليم لمعرفة أسبابه".

ولم توضح "وام" عدد الأشخاص الذين كانوا موجودين في المروحية خلال الحادث.

بدورها، صحيفة "البيان" الإماراتية نقلت عن الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، هيثم مطر، قوله إنه لا يوجد إصابات لزوار المسار الانزلاقي في قمة جبل جيس برأس الخيمة، نتيجة لاصطدام إحدى الطائرات المروحية ‏بالأسلاك الحديدية للمسار .

وأضاف مطر، حسب الصحيفة، أن "حادث الاصطدام بالمسار الانزلاقي وقع بعد إغلاق المسار في الساعة الخامسة"، وتابع بالقول إن "الهيئة والشركة المسؤولة عن تشغيل المسار الانزلاقي سترسل خلال ساعات الصباح الباكر من يوم غد فريقا من الموظفين لتفقد الأضرار التي وقعت بالمسار الانزلاقي وتحديد المطلوب".

وتداول ناشطون في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه يظهر لحظة سقوط المروحية.

سقوط طائرة هيليكوبتر في جبل جيس قبل قليل ووفاة طاقم الطائرة ،، وكان سبب سقوطها الاصطدام بأسلاك لعبة الانزلاق الهوائي pic.twitter.com/gq23nX6yx6 — سلطان خليفة البوسعيدي (@uaeae71) 29 декабря 2018 г.

سقوط طائرة عامودية في جبل جيس بالإمارات قبل قليل ووفاة طاقم الطائرة ،، يقولون السبب إصطدامها بأسلاك لعبة الانزلاق الهوائي المعلقة ( زبلاين )بجبل جيس برأس الخيمة



الله يرحمهم pic.twitter.com/YXbFxhBsNW — ✈️ الرحال الاماراتي 🇦🇪🌍 مستر ناصر (@m_L181L) 29 декабря 2018 г.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية + تويتر