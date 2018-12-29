البرادعي يغرد بعد حادث تفجير حافلة السياح في مصر

علق نائب رئيس الجمهورية السابق في مصر، محمد البرادعي، على حادث المريوطية الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية بالقرب من إهرامات الجيزة.

إقرأ المزيد

وقال البرادعي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"لا يوجد سبب على وجه الأرض يبيح أو يبرر إزهاق روح بريئة، احترام قدسية الحياة هو ما يميزنا كبشر ويجب أن يعلو فوق أي اعتبار".

لا يوجد سبب على وجه الأرض يبيح أو يبرر إزهاق روح بريئة. احترام قدسية الحياة هو مايميزنا كبشر ويجب أن يعلو فوق أى اعتبار. — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) 28 декабря 2018 г.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت، مساء أمس الجمعة:" بتاريخ اليوم 28 الجاري وعند الساعة 6.15 مساءا انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مزروعة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة، أثناء مرور حافلة سياحية تقل 14 سائحا فيتناميا، مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 منهم، بينهم السائق والمرشد السياحي المصري".

ولكن السلطات المصرية أعلنت بعد الحادث ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4 قتلى.

المصدر: RT