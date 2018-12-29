 
مباشر
عاجل
اليمن.. قوات خفر السواحل تتسلم ميناء الحديدة بعد انسحاب الحوثيون منه

البرادعي يغرد بعد حادث تفجير حافلة السياح في مصر

أخبار العالم العربي

البرادعي يغرد بعد حادث تفجير حافلة السياح في مصر
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9eu

علق نائب رئيس الجمهورية السابق في مصر، محمد البرادعي، على حادث المريوطية الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية بالقرب من إهرامات الجيزة.

إقرأ المزيد
الحافلة المستهدفة
مقتل 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة سياح بالجيزة

وقال البرادعي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"لا يوجد سبب على وجه الأرض يبيح أو يبرر إزهاق روح بريئة، احترام قدسية الحياة هو ما يميزنا كبشر ويجب أن يعلو فوق أي اعتبار".

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت، مساء أمس الجمعة:" بتاريخ اليوم 28 الجاري وعند الساعة 6.15 مساءا انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مزروعة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة، أثناء مرور حافلة سياحية تقل 14 سائحا فيتناميا، مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 منهم، بينهم السائق والمرشد السياحي المصري".

ولكن السلطات المصرية أعلنت بعد الحادث ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4 قتلى.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السترات الصفراء في شوارع باريس لليوم السابع على التوالي