مصر.. ملكة بلجيكا في أرض الأهرامات برفقة العائلة الملكية

تقضي الملكة، ماتيلد، دوقة برابانت، زوجة الملك فيليب، ملك بلجيكا، إجازة رأس السنة في مدينة أسوان بمصر، حيث وصلت الخميس الماضي، برفقة أفراد من العائلة الملكية.

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ووفقا لصحيفة الأهرام المصرية الحكومية وصلت "ماتيلد" عبر رحلة جوية شارتر إلى مطار أسوان مباشرة، ثم توجهت إلى مقر الإقامة بأحد الفنادق، لقضاء رأس السنة واحتفالات الكريسماس في أسوان والأقصر.

ومن المقرر أن تزور الملكة البلجيكية وأسرتها عددا من المعالم السياحية والأثرية بمدينة أسوان، من بينها السد العالي ومعبد فيلة والمسلة الناقصة، ثم تتوجه إلى مدينة الأقصر عبر نهر النيل لاستكمال رحلتها السياحية.

المصدر: الأهرام