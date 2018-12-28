إبعاد مدير القناة السعودية الأولى لبث فعالية غير لا ئقة (فيديو)

أبعدت هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية مساء الجمعة مدير القناة السعودية الأولى بعد بث فعالية لا تليق بالقناة، بحسبما أفاد موقع صحيفة "سبق".

وكشفت مصادر للصحيفة السعودية عن صدور قرار من داوود الشريان الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، بإبعاد مدير القناة السعودية الأولى من منصبه.

وتداول النشطاء والمغردون مقطع الفيديو الذي بثته القناة الرسمية الأولى حيث تضمن فرقة موسيقية تعزف مقطوعات غنائية خلال حفل لم يحدد مكانه.

جدير بالذكر أنه تم كتم الصوت وقطع بث الفعالية.

المصدر: سبق + يوتيوب