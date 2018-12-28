 
مباشر

إبعاد مدير القناة السعودية الأولى لبث فعالية غير لا ئقة (فيديو)

أخبار العالم العربي

إبعاد مدير القناة السعودية الأولى لبث فعالية غير لا ئقة (فيديو)
www.sba.sa
هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9ca

أبعدت هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية مساء الجمعة مدير القناة السعودية الأولى بعد بث فعالية لا تليق بالقناة، بحسبما أفاد موقع صحيفة "سبق".

وكشفت مصادر للصحيفة السعودية عن صدور قرار من داوود الشريان الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، بإبعاد مدير القناة السعودية الأولى من منصبه.

وتداول النشطاء والمغردون مقطع الفيديو الذي بثته القناة الرسمية الأولى حيث تضمن فرقة موسيقية تعزف مقطوعات غنائية خلال حفل لم يحدد مكانه.

جدير بالذكر أنه تم كتم الصوت وقطع بث الفعالية.

المصدر: سبق + يوتيوب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فكاهة "عسكرية" روسية تغضب الغرب وتشغل حيزا في وسائل الإعلام!