السعودية تتبرع بمبلغ 50 مليون دولار لميزانية "الأونروا"

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن السعودية حولت 50 مليون دولار لميزانية المؤسسة الدولية، التي تقدم خدماتها لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني.

وقالت "الأونروا" في بيان الجمعة، إنه "تم تحويل هذا التبرع السخي والبالغ الأهمية، وقيمته 50 مليون دولار، في إطار الدعم غير المسبوق الذي حصلت عليه الوكالة من متبرعيها وشركائها على الصعيد العالمي، ما مكنها من التغلب على أسوأ أزمة مالية عرفتها".

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وأضافت أن "المملكة إلى جانب هيئاتها الإنسانية والتنموية، تعد شريكا هاما وثابتا للأونروا، وفي هذا العام لوحده، تبرعت السعودية بأكثر من 160 مليون دولار بما في ذلك المشاريع في سائر أقاليم عملياتها الخمسة ما جعلها من كبار المتبرعين خلال عام 2018".

وأشارت الوكالة إلى أن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) بيير كرينبول وقّع خلال زيارته للسعودية في 28 نوفمبر اتفاقية مع عبد الله بن عبد العزيز الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للمعونة الإنسانية والإغاثة لدعم خدمات الأونروا الرئيسة في مجال التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية خلال العام الجاري 2018.

وأعلن الملك سلمان بن عبد العزيز، عن تبرع السعودية بمبلغ 50 مليون دولار لصالح ميزانية "أونروا" خلال القمة العربية التي عقدت في مدينة الظهران بالسعودية.

وتعاني "أونروا" من أزمة مالية خانقة بعد وقف الولايات المتحدة للمبالغ التي كانت تخصصها لصالح دعم ميزانيتها، ما دفع المؤسسة الدولية لإطلاق نداء لجمع التبرعات تجنبا لتوقف أو تعثر خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين، في غزة والضفة والقدس والأردن وسوريا ولبنان.

المصدر: موقع الأونروا