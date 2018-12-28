السعودية تدين استهداف حافلة تقل سياحا في محافظة الجيزة بمصر

دان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية بشدة الانفجار الذي استهدف مساء الجمعة حافلة تقل سياحا في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية.

وعبر المصدر المسؤول بالخارجية عن إدانة المملكة الشديدة للانفجار الذي استهدف الحافلة وأدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر التأكيد على تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب مصر ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وقدم المصدر في ختام تصريحه العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي مصر وفيتنام، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين بشدة الانفجار الذي استهدف حافلة تقل سياحاً في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية.https://t.co/ztzPov1T7w#واسpic.twitter.com/07g35CG8Oz — واس (@spagov) 28 декабря 2018 г.

وأعلنت السلطات المصرية مقتل 4 أشخاص في الهجوم الذي استهدف حافلة سياحية بمدينة الجيزة قرب القاهرة.

وأوضح النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، في بيان، أن الحادث أودى بحياة 3 سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري كان أيضا داخل الحافلة.

المصدر: واس + وكالات