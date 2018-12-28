العساف يتحدث عن سلفه الجبير ودوره في سياسات السعودية

أشاد وزير الخارجية السعودي الجديد، إبراهيم العساف، بعمل سلفه، عادل الجبير، معتبرا أن المملكة بحاجة في الوقت الحالي إلى كليهما.

وقال العساف، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، في أول تصريح له غداة تعيينه وزيرا للخارجية في إطار تعديل وزاري واسع النطاق أجراه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس: "الجبير كان يقوم بعمل ممتاز في وظيفته، ولكن تعرفون أن وزارة الخارجية في بلد، وخاصة في بلدنا، تحتاج إلى عادل وتحتاج إلي أنا أيضا، وكما قلت هو يمثل وسيستمر في تمثيل السعودية في العديد من الاجتماعات والمناقشات حول العالم".

وأضاف العساف: "عملي سوف يستمر في بناء هياكل الوزارة، وقد تم القيام بذلك في وزارات أخرى، والآن جاء دورنا في الخارجية لتكون أكثر فاعلية، ولكي تستجيب في الوقت المناسب وبالسرعة اللازمة للمتطلبات ولمراجعة تمثيل السعودية في جميع أنحاء العالم".

وأردف: "عادل الجبير سوف يلعب دورا مهما، ونحن نكمل بعضنا، وليس هناك أي علاقة حول فاعليته، وقد أثبتها. ولذلك فهو مستمر في كونه لا يزال في مجلس الوزراء".

وتابع مشددا: "نعم أود أن أؤكد على ذلك مرة أخرى، نحن نعترف بقدرات الوزير عادل الجبير، وسوف يستمر في عمله".

وأصدر العاهل السعودي الخميس أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسته شمل إعفاء الجبير من منصب وزير الخارجية، الذي تولاه منذ 29 أبريل 2015، وتعيينه وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وقرر الملك سلمان تعيين العساف، وزير المالية السعودي الأسبق ورجل الأعمال المشهور في المملكة، وزيرا جديدا للخارجية.

المصدر: سبق + وكالات