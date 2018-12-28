رئيس تحالف الفتح في العراق: لا نقبل بوجود قوات أجنبية حتى للتدريب

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم الجمعة، رفضه لتواجد أي قوات أجنبية برية وقواعد ثابتة في أي جزء من الأراضي العراقية حتى لو كانت لغرض التدريب.

وقال خلال كلمة له في مهرجان بمناسبة الذكرى الرابعة لتحرير ناحية الضلوعية في محافظة صلاح الدين: "نرفض تواجد أي قوات أجنبية على أرض العراق حتى لو كانت للتدريب".

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وطالب الحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإخراجها من البلاد.

وزار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العراق برفقة زوجته ميلانيا في ليلة عيد الميلاد، والتقى القوات الأمريكية المرابطة في قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق.

واستغرقت زيارة ترامب للعسكريين الأمريكيين ثلاث ساعات.

جدير بالذكر أن التحالف الدولي ضد "داعش" بدأ عملياته في العراق يوم 19 سبتمبر 2014، ثم توسع ليستهدف مواقع التنظيم في سوريا.

هذا وأعلنت واشنطن في 19 ديسمبر 2018 عن عزمها سحب قواتها من سوريا بسبب زوال خطر "داعش".

المصدر: RT