اندلاع حريق في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (فيديو)

أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بالسعودية، عن اندلاع حريق محدود في مستودع إحدى الشركات العاملة بحرم المطار وجار مكافحة الحريق.

تنويه:

نشب حريق محدود في مستودع احدى الشركات العاملة في حرم مطار الملك عبد العزيز الدولي وجاري مكافحة الحريق من قبل فرق الاطفاء بالمطار بمساندة من فرق الدفاع المدني علماً بأن الحريق تحت السيطرة وبعيد عن منطقة التشغيل والصالات ولله الحمد. — مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) 28 декабря 2018 г.

وأشار المطار في تغريده له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إلى أن الحريق جار مكافحته من قبل فرق الإطفاء بالمطار بمساندة فرق الدفاع المدني، علما بأنه تحت السيطرة وبعيد عن منطقة التشغيل والصالات.

المصدر: تويتر