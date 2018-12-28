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اندلاع حريق في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (فيديو)

أخبار العالم العربي

اندلاع حريق في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (فيديو)
AFP
مطار الملك عبد العزيز
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أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بالسعودية، عن اندلاع حريق محدود في مستودع إحدى الشركات العاملة بحرم المطار وجار مكافحة الحريق.

وأشار المطار في تغريده له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إلى أن الحريق جار مكافحته من قبل فرق الإطفاء بالمطار بمساندة فرق الدفاع المدني، علما بأنه تحت السيطرة وبعيد عن منطقة التشغيل والصالات.

المصدر: تويتر

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