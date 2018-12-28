إيران: دخول الجيش السوري إلى منبج خطوة لترسيخ سيادة البلاد

رحبت إيران بدخول الجيش السوري إلى مدينة منبج في محافظة حلب شمال سوريا بعد انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية منها، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم في أرساء الاستقرار بالبلاد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، على ضرورة ضمان وحدة الأراضي السورية، مشددا على أن إيران تعتبر دخول الجيش السوري إلى منبج "تأصيلا لسيادة الحكومة القانونية السورية على كل بقعة من هذا البلد وخطوة جديدة نحو تسوية أزمة سوريا".

وسبق أن أعلنت قيادة الجيش السوري، في وقت سابق من اليوم، عن دخول القوات الحكومية إلى مدينة منبج ورفرفة العلم الوطني السوري فوق مبانيها.

وجرى ذلك بعد انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي سيطرت سابقا على منبج، من المدينة، على خلفية استعدادات الجيش التركي لشن عملية عسكرية واسعة شمال وشرق سوريا ضد المسلحين الأكراد.

ودعت "وحدات حماية الشعب"، التي تشكل العمود الفقري لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، الحكومة السورية إلى التعاون لمواجهة "العدوان التركي".

المصدر: إرنا + وكالات