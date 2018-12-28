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الفيديو.. صور بشار الأسد في مطار بورقيبة في تونس

أخبار العالم العربي

الفيديو.. صور بشار الأسد في مطار بورقيبة في تونس
Reuters
الرئيس السوري بشار الأسد
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رفع السوريون الذين وصلوا يوم الخميس 27 ديسمبر إلى مطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير، صور الرئيس السوري بشار الأسد، كما رفعوا الأعلام التونسية والسورية.

واستقبل مطار المنستير الدولي 150 سوريا وسورية في أول رحلة مباشرة من دمشق إلى تونس، وذلك بعد توقف الرحلات بين البلدين لأكثر من 8 أعوام.

وانطلقت رحلة "أجنحة الشام" من مطار دمشق الدولي عند الساعة التاسعة صباحا، وحطت في مطار الحبيب بورقيبة قرابة الساعة الـ 12 والنصف ظهرا.

وأوضح مدير التطوير بالشركة أسامة ساطع أن الرحلة هي باكورة رحلات الشركة إلى تونس، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا الاتفاق على جدول الرحلات ومواعيدها وفق دراسة للسوق ووسطي عدد الركاب المحتمل نقلهم.

المصدر: وسائل إعلام تونسية + وسائل التواصل الاجتماعي

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