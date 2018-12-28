الفيديو.. صور بشار الأسد في مطار بورقيبة في تونس

رفع السوريون الذين وصلوا يوم الخميس 27 ديسمبر إلى مطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير، صور الرئيس السوري بشار الأسد، كما رفعوا الأعلام التونسية والسورية.

واستقبل مطار المنستير الدولي 150 سوريا وسورية في أول رحلة مباشرة من دمشق إلى تونس، وذلك بعد توقف الرحلات بين البلدين لأكثر من 8 أعوام.

وانطلقت رحلة "أجنحة الشام" من مطار دمشق الدولي عند الساعة التاسعة صباحا، وحطت في مطار الحبيب بورقيبة قرابة الساعة الـ 12 والنصف ظهرا.

وأوضح مدير التطوير بالشركة أسامة ساطع أن الرحلة هي باكورة رحلات الشركة إلى تونس، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا الاتفاق على جدول الرحلات ومواعيدها وفق دراسة للسوق ووسطي عدد الركاب المحتمل نقلهم.

من مطـــــــــــار المنستير بتونس



تونسيون في إنتظار الوفد السوري في مطار المنستير الدولي في أول رحلة من 8 سنوات#تونس#سوريهpic.twitter.com/OST0qu6Leo — Mohamad Sleman (@MohamadSleman17) 27 декабря 2018 г.

استقبال اول طائرة قادمة من مطار دمشق الى مطار المنستير الدولي بعد 7 سنوات منذ انقطاع العلاقات الديبلوماسية pic.twitter.com/AAsiV24065 — Khaled Belkhodja 🇹🇳 (@KBelkodja) 27 декабря 2018 г.

عاجل/ بعد توقف دام ثماني سنوات .. وصول أول طائرة في رحلة مباشرة من #دمشق نحو #تونس تقل سوريين من أنصار بشار الأسد ... وتونسيون يرفعون صور بشار في مطار المنستير الدولي 🙂 بالتزامن مع ذكرى الثورة التونسية 😶😶😶 pic.twitter.com/vOofAHSAtn — بنت الخضراء🇹🇳🇹🇳🇹🇳 (@bledikadra) 27 декабря 2018 г.

المصدر: وسائل إعلام تونسية + وسائل التواصل الاجتماعي