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مجلس النواب المصري يهاجم البرلمان الأوروبي

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مجلس النواب المصري يهاجم البرلمان الأوروبي
Reuters
البرلمان المصري
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هاجم مجلس النواب المصري البرلمان الأوروبي، معلنا استهجانه الشديد للقرار الذي اتخذه البرلمان في 13 ديسمبر الجاري، بخصوص منع تصدير تكنولوجيا المراقبة والمعدات الأمنية إلى مصر.

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وقال المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، إن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه مصر يختلف تماما عن البرلمان الأوروبي، بسبب تواصل البرلمان الأوروبي مع جماعة الإخوان المسلمين منذ أن كانوا بمجلس النواب وحتى الآن، ويتبنى أي شيء ملفق من أجل النيل من مصر.

وقال البرلمان الأوروبي إن مصر في حالة تراجع في مجال حقوق الإنسان، وطالب بوقف أحكام الإعدامات الصادرة بحق متهمين، ودعا الدول الأعضاء إلى وقف تصدير تكنولوجيا المراقبة والمعدات الأمنية إلى مصر، بدعوى أنها يمكن أن تسهل الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني.

المصدر: المصري اليوم + RT    

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