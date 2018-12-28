رويترز: المعارضة السورية المسلحة المدعومة من أنقرة تعلن بدء توجهها والقوات التركية إلى منبج
Reuters Khalil Ashawi
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أعلنت المعارضة السورية المسلحة المدعومة من أنقرة، الجمعة، أن قافلاتها وقوات تركية بدأت تحركها باتجاه مدينة منبج بريف حلب الشمالي، لإظهار "استعدادها الكامل لبدء عمليات عسكرية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش السوري استعادة سيطرته على منبج ورفع العلم الوطني السوري فيها. وجاء هذا الإعلام بعد دعوة وجهتها "وحدات حماية الشعب" الكردية إلى الجيش السوري لدخول المدينة.
يتبع..
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