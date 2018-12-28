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(صورة) السيستاني يستقبل معارضا بحرينيا معروفا في النجف

أخبار العالم العربي

(صورة) السيستاني يستقبل معارضا بحرينيا معروفا في النجف
Reuters
المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني
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استقبل المرجع الديني (الشيعي) الأعلى في العراق علي السيستاني، اليوم الجمعة، رجل الدين البحريني، عيسى القاسم، المعروف بمعارضته للنظام البحريني.

ووزع مكتب السيستاني على وسائل الإعلام صورة استقباله لرجل الدين البحريني عيسى القاسم الذي أسقطت الجنسية البحرينية عنه.

ومن المتوقع بحسبما يتم تبادله في الأوساط العراقية، أن يقضي القاسم بقية حياته في مدينة النجف حيث يقيم السيستاني، وهناك مرقد الإمام علي بن أبي طالب.

المصدر: RT

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