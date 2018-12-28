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الخارجية الروسية تؤكد زيارة هنية لموسكو في 15 يناير

أخبار العالم العربي

الخارجية الروسية تؤكد زيارة هنية لموسكو في 15 يناير
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، غزة 16 ديسمبر 2018
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن زعيم حركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، سيزور موسكو في 15 يناير القادم لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال بوغدانوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "من المقرر عقد لقاءات وإجراء حوارات في 15 يناير"، موضحا أنه من المخطط إجراء مباحثات بين زعيم حماس وسيرغي لافروف​​​.

وأشار الدبلوماسي إلى أنه "ستجري مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، والوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة، وبالتأكيد مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

المصدر: سبوتنيك

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