وسط ترقب عمليتها العسكرية الجديدة.. تركيا تعزز قواتها على حدود سوريا

وصل رتل جديد من التعزيزات العسكرية للقوات التركية المنتشرة قرب الحدود مع سوريا إلى ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا.

وأوضحت وكالة "الأناضول" الرسمية أن الرتل أرسل في وقت سابق عبر القطارات من ولاية تكيرداغ ووصل على 26 قاطرة ومنها حاملات جند مدرعة وآليات حربية وعسكريون.

وفجر الخميس وصلت إلى ولاية كليس دفعة أخرى من التعزيزات العسكرية المرسلة إلى الوحدات التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وقالت "الأناضول" إن التعزيزات تضم ناقلات جنود مدرعة جرى إحضارها من ولاية جانقيري شمالي تركيا.

وأوضحت أن المركبات العسكرية وصلت إلى منطقة ألبيلي في كليس وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأشارت الوكالة إلى أن تعزيزات الجيش التركي تتوالى إلى المنطقة وسط ترقب بإطلاق عملية عسكرية تركية جديدة في شمال شرق سوريا ضد من تصفهم أنقرة بالإرهابيين، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية ومسلحي "داعش".

المصدر: الأناضول + وكالات