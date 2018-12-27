فلسطين تمنع دخول المنتجات الإسرائيلية وتبحث عن أسواق عربية وأجنبية

اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني، قرارا وطنيا هاما بمنع استيراد جميع أنواع الخضار والفواكه والدواجن الإسرائيلية للسوق الفلسطينية، ردا على منع إسرائيل دخول المنتجات الفلسطينية.

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وقال وزير الزراعة الفلسطيني سفيان سلطان:" إننا نعمل في الوزارة على دعم المزارعين الفلسطينيين وحماية المنتج الفلسطيني المحلي، على حساب المنتجات والبضائع الأخرى خاصة الإسرائيلية."

وأضاف أن القرار الإسرائيلي الأحادي بمنع دخول الخضار والفواكه الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية جاء بعد قرارنا بتنظيم سوق المواشي، ومنع استيراد المواشي المستوردة من قبل شركات إسرائيلية، وليس من المواشي الإسرائيلية.

وتابع سلطان، "حاولنا لمدة أسبوع الوصول إلى حل لموضوع قرار الوزير الإسرائيلي، لكننا لم نصل إلى أي نتيجة، لذلك ارتأينا هذا القرار الوطني الفلسطيني".

وأهاب بالمواطنين والتجار العمل على التعاون من أجل إنجاح هذا القرار وحماية المنتج والاقتصاد الوطني، وذلك تماشيا مع مبدأ حماية المنتج المحلي وحماية المزارع الفلسطيني، وتحقيقا لسياسة الحكومة بدعم صمود المزارع الفلسطيني، واتخاذ الجانب الإسرائيلي قرارا أحاديا لمنع دخول الخضار والفواكه الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.

وكان وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل، قد قرر الثلاثاء قبل الماضي، وقف استيراد الفواكه والخضروات من مناطق السلطة الفلسطينية.

ويأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد بين الجانبين، بسبب اعتداءات يرتكبها مستوطنون وعناصر الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أيام.

وهددت السلطة الفلسطينية إسرائيل بإعادة النظر في كل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، في حال لم تتوقف الموجة الراهنة من الاعتداءات الإسرائيلية.

وينظم "اتفاق باريس" العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في قطاعات الاستيراد والتصدير والضرائب والجمارك والبنوك والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة.

المصدر: وفا