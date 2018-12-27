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الحكومة السودانية: 19 قتيلا و406 جرحى من قوات الأمن والمتظاهرين خلال الاحتجاجات  

الحكومة السودانية: 19 قتيلا و406 جرحى من قوات الأمن والمتظاهرين خلال الاحتجاجات  

أخبار العالم العربي

الحكومة السودانية: 19 قتيلا و406 جرحى من قوات الأمن والمتظاهرين خلال الاحتجاجات  
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أعلن وزير الإعلام السوداني، بشارة جمعة، اليوم الخميس، أن عدد القتلى جراء موجة الاحتجاجات، التي يمر بها السودان في الفترة الأخيرة، بلغ 19 شخصا بالإضافة إلى مئات الجرحى.

وأوضح جمعة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن الاشتباكات وأعمال الشغب المندلعة خلال الاحتجاجات أودت بشكل عام بحياة 19 شخصا، وبعضهم قتل جراء أعمال سلب ونهب، مضيفا أنها أسفرت كذلك عن إصابة 187 عنصرا من القوات النظامية و219 مدنيا.  

وذكر وزير الإعلام السوداني أنه تم رصد 107 من المنظمات والحركات المسلحة التي "تحرض على الاحتجاجات".

وأكد جمعة أن المطالبة بتغيير النظام هي أمر سياسي مشروع ولكن ليس عبر التخريب، مشددا على أن "الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة" لذلك.

المصدر: وكالات

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