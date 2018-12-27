الرياض تصدر إعلانا بشأن رفع حظر زيارة مواطنيها إلى لبنان

أعلن السفير السعودي لدى بيروت وليد بخاري، اليوم الخميس، أن رفع الحظر عن زيارة مواطني بلاده إلى لبنان سيتم فور تشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال بخاري، خلال استقباله ظهر اليوم في مقر السفارة وفدا من "مجلس العمل والاستثمار اللبناني" في السعودية برئاسة محمد شاهين بحضور السفير اللبناني لدى المملكة، فوزي كباره: ""سيتم رفع الحظر عن زيارة المواطنين السعوديين إلى لبنان فور تشكيل الحكومة اللبنانية".

وأضاف السفير السعودي، حسب ما نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية: "نحن نعمل على مأسسة العلاقات اللبنانية السعودية في مختلف المجالات".

وشدد بخاري على "أن سياسة المملكة الخارجية في ما يتعلق بلبنان ارتكزت منذ تأسيسها على سيادة وأمن واستقرار لبنان".

وأوضحت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الاجتماع "تعرض للعلاقات بين البلدين على مختلف الصعد التاريخية الاقتصادية التجارية الاجتماعية والإنسانية إضافة إلى التحضير للقمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في بيروت في كانون الثاني المقبل.

وشهدت العلاقات السعودية اللبنانية منذ العام 2016 حالات من التوتر لعدة أسباب على رأسها أنشطة "حزب الله" وتصريحات زعيمه، حسن نصر الله، الذي يهاجم بصورة متكررة سياسات المملكة، واستقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، في 4 نوفمبر 2017، خلال وجوده في الرياض، قبل أن يتراجع عنها لدى عودته إلى بلاده.

وطالبت السلطات السعودية من مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان رسميا يوم 23 فبراير 2016 بعد تعكر العلاقات مع حكومته بسبب ما سمته الرياض بمواقف لبنانية مناهضة لها، خاصة من "حزب الله".

كما جمدت المملكة في تلك الفترة مساعداتها العسكرية إلى لبنان بقيمة 4 مليارات دولار.

وعلى الرغم من مرور أكثر من 7 أشهر على الانتخابات البرلمانية في لبنان، إلا أن الحريري، رئيس الوزراء المكلف الذي يعتبر مقربا من السعودية، لم يتمكن بعد من تشكيل الحكومة الجديدة لأسباب عدة ناجمة بالدرجة الأولى عن خلاف مع "حزب الله" وحركة "أمل" الشيعيين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + وكالات