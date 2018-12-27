روسيا: من الممكن أن يفوز الأسد في انتخابات الرئاسة المقبلة

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية لروسيا، ميخائل بوغدانوف، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، قادر على الفوز بانتخابات بلاده التالية.

وقال بوغدانوف، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية نشر نصها اليوم الخميس، إن الأسد "يحظى بشعبية كافية، ولو لم يكن كذلك لكانت نتائج السنوات الأخيرة مغايرة".

وأضاف بوغدانوف، ردا على سؤال حول إمكانية أن يفوز الأسد في انتخابات الرئاسة: "بالطبع أعتقد أن ذلك ممكن".

وتعاني سوريا منذ العام 2011 من أزمة سياسية عسكرية حادة بدأت باحتجاجات واسعة ضد السلطات وتحولت إلى صراع مسلح بين أطراف مختلفة على رأسها القوات الحكومية وفصائل المعارضة المسلحة والتنظيمات المصنفة إرهابية على المستوى الدولي منها "داعش" و"جبهة النصرة"، وذلك وسط اتهامات شديدة اللهجة من معظم الدول الغربية والإقليمية بارتكاب جرائم حرب إلى الرئيس الأسد الذي طالبت مرارا بتنحيه، مؤيدة مع ذلك الجهات المناهضة له.

وعلى الرغم من معارضة الغرب الحاسمة للأسد إلا أن القوات الحكومية تمكنت خلال السنوات الماضية بدعم روسيا وإيران من تحرير معظم المناطق التي استولى عليها المسلحون وبسطت سيطرتها على أكثر من 90 بالمئة من أراضي البلاد.

ومن المتوقع أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا عام 2021، وقد فاز الأسد في السباق الرئاسي السابق عام 2014 بدعم 88.7 بالمئة من الناخبين، حسب المعطيات الرسمية.

المصدر: بلومبيرغ + وكالات