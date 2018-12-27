الأمن اللبناني يتخذ إجراءات ضد شخص نشر تغريدات مسيئة للإسلام

استدعت شعبة المعلومات بقوى الأمن اللبناني، والد وشقيق صاحب حساب مارك عيسى على"تويتر"المقيم خارج لبنان، بعد إطلاقه تغريدات مسيئة للإسلام تحت اسم مستعار، وقالت إنه مرتبط بإسرائيل.

ودعت الضابطة العدلية والد وشقيق صاحب حساب "مارك عيسى" للحضور غدا إلى مقر شعبة المعلومات في قوى الأمن اللبناني في الأشرفية، للاستماع إليهما بصفة شهود.

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يشار إلى أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أصدرت بيانا أعلنت فيه أنها كشفت الاسم الحقيقي لصاحب التغريدات، ويدعى محمد (ص). وأعلنت أن لديه ارتباطات مشبوهة مع العدو الإسرائيلي.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي، في بيان، أنّ: "وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت بتاريخ اليوم 26/12/2018، تغريدات لأحد الأشخاص يُدعى مارك عيسى، مسيئة للدين الإسلامي، ومن خلال المتابعة الفورية لهذا الأمر، قامت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء باستدعاء شخص يحمل الاسم ذاته، وبالتحقيق معه تبيّن ألا علاقة له بالأمر لا من قريب ولا من بعيد".

وتابعت: "بعد التوسّع بالتحقيق، تبيّن أن صاحب التغريدات يُدعى محمد (ص). لبناني مسلم يقيم خارج الأراضي اللبنانية منذ ثلاث سنوات، كما تبيّن أن لديه ارتباطات مشبوهة مع العدو الإسرائيلي. والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام