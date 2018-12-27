مصريتان مثليتان تعلنان زواجهما وتثيران ضجة كبيرة (فيديو + صور)

اشتعلت وسائل الإعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتعليقات والاستهجان، بعد إعلان فتاتين مصريتين مثليتين زواجهما بشكل رسمي في كندا.

وقالت إحداهما وهي ميرال مختار في منشور عبر حسابها في"فيس بوك": "قصتنا بدأت حين تقابلنا وحبينا بعض من أول يوم".

وكتبت الفتاة الأخرى التي تدعى نوران الجندي، قائلة: "لكل أصدقائي في الفيس بوك ، من لا يقبلني أنا وهي كما نحن ليتفضل بحذف نفسه من صفحتي، أنا مثلية الجنس ولا أعتبر ذلك عارا".

وحققت منشورات الفتاتين رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دخل آلاف النشطاء إلى صفحتهما لنقد هذا التصرف، حيث يحظر القانون في مصر زواج الأشخاص من الجنس الواحد ويترتب على ذلك العديد من العقوبات.

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المصدر: وكالات