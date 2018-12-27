وفاة الصحفي التونسي حرقا .. أضرموا النار فيه لإشعال فتنة!

يبدو أن التحقيقات في حادثة وفاة الصحفي التونسي عبد الرزاق الرزقي، تتجه نحو الكشف عن مفاجآت، بعد تسريبات عن اعتراف أحد المشتبه بهم بأنه هو من أشعل النار في الصحفي.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في محافظة القصرين جنوبي تونس، مع شاب تم إيقافه في وقت سابق كان يرافق الصحفي، أسفرت عن اعترافه بأنه هو من قام بإشعال الولاعة بالقرب من الرزقي عن غير قصد لتلتهم النيران الفقيد.

هذا ولا تزال التحريات متواصلة للكشف عن كافة ملابسات القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه فيها.

وبعد انتشار مقاطع فيديو وثقت لحظة اشتعال النيران في الصحفي، وأظهرت أن أحد الأشخاص كان يقف خلفه هو من أضرم النار فيه.

من جانبها نفت عائلة الصحفي أن يكون هو من أقدم على الانتحار بإحراق نفسه، مرجحين أنه قد تم استدراجه إلى فخ، وأنه قد يكون تعرض إلى عملية خداع.

إلى ذلك حذر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، أشرف اليوسفي، من أن الأنباء التي يتم تداولها حول اعتراف المشتبه به في حادثة حرق المصور الصحفي، عبد الرزاق الزرقي بالقصرين، قد تمس سرّية التحقيقات.

وأوضح اليوسفي "أن المصدر الوحيد المخول له بتقديم معلومات بشأن هذه القضية هو المحكمة الابتدائية بالقصرين، مؤكدا أنه طالما ما زال البحث التحقيقي مفتوحا لا يمكن التصريح بأي معلومة، حفاظا على سريته وعلى سير القضية".

المصدر: وكالات