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مقتل ضابط ليبي رفيع في اشتباكات مع قوات المعارضة التشادية جنوب غرب البلاد!

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مقتل ضابط ليبي رفيع في اشتباكات مع قوات المعارضة التشادية جنوب غرب البلاد!
Reuters
ليبيا - أرشيف
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أفاد مراسلنا في ليبيا بأن الاشتباكات متواصلة حول بلدة تراغن عقب الهجوم الذي شنته صباح اليوم قوات تابعة للمعارضة التشادية على معسكر اللواء العاشر التابع للجيش الوطني الليبي.

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ونقلت مصادر مطلعة لمراسلنا أن الاشتباكات لا تزال متواصلة بين أفراد اللواء العاشر والقوات المهاجمة التي حاصرت مقر الوحدة العسكرية الليبية، نافية الأنباء التي تحدثت عن سيطرة المهاجمين على المعسكر المذكور.

وذكرت هذه المصادر أن الهجوم الذي وصف بالمباغت أسفر عن سقوط  عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الجيش، لكن حتى اللحظة لم يعلن رسميا عن عددهم.

من جهة أخرى، أكد مصدر طبي في مستشفى تراغن العام وصول 3 جرحى من العسكريين التابعين للواء العاشر، فيما أعلن مصدر عسكري مقتل ضابط ليبي برتبة مقدم، وإصابة 13 آخرين من منتسبي اللواء العاشر جراء هذه الاشتباكات.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن المهاجمين تراجعوا عن بلدة تراغن بعد أن خطفوا 6 من أفراد اللواء العاشر، مشيرين إلى أن المنطقة في حالة استنفار كامل.

المصدر: RT

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