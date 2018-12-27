السفير العراقي لدى سوريا: سفارات أخرى بدمشق ستلحق بافتتاح السفارة الإماراتية

توقع السفير العراقي بدمشق، سعد محمد رضا، اليوم الخميس، أن تعيد دول عربية أخرى فتح سفاراتها لدى سوريا بعد أن جرت إعادة فتح السفارة الإماراتية بالعاصمة السورية.

وقال رضا، في تصريحات صحفية أثناء حضوره مراسم افتتاح السفارة الإماراتية: "حضرت رفع العلم الإماراتي على سارية السفارة الإماراتية بدمشق، وغمرني السرور والسعادة، فهذه دعوة لكل العرب للعودة إلى دمشق الحبيبة".

واعتبر رضا أن "هناك سفارات أخرى ستفتح لدى سوريا قريبا".