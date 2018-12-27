تحالف المالكي والعامري يطالب الحكومة بإستدعاء السفير الأمريكي وتبليغه احتجاج بغداد

طالب "تحالف البناء" الحكومة العراقية بإستدعاء السفير الأمريكي لدى بغداد وتبليغه بإحتجاج العراق على الزيارة السرية التي قام بها الرئيس ترامب إلى قاعدة "عين الأسد" في غربي العراق.

وقال بيان للتحالف إن "زيارة ترامب انتهاك صارخ وواضح للأعراف الدبلوماسية، وتبين استهتاره وعنجهيته وتعامله الاستعلائي مع حكومة العراق، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا".

وأضاف "نعتقد أن هذه الزيارة تضع الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة التواجد العسكري الأمريكي والأهداف الحقيقية له وما يمكن أن تشكل هذه الأهداف من تهديد لأمن العراق الذي تحقق بفضل تضحيات أبنائه الأبطال من الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية البطلة".

ودعا التحالف في بيانه الحكومة العراقية "لرفض الزيارة وإبلاغ الأمم المتحدة بها واستدعاء السفير الأمريكي في بغداد على وجه السرعة"، داعيا الأطراف السياسية إلى "التوحد في مطلب السيادة الوطنية ووضع حد للتواجد العسكري الأمريكي المشبوه على الأرض العراقية".

المصدر: RT