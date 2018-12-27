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رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: لم نسمح بهزيمة سوريا

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رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: لم نسمح بهزيمة سوريا
Sputnik Alexei Druzhinin
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو
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أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، فالينتينا ماتفيينكو، أن روسيا لم تسمح لمن لم تعجبه السلطات السورية بهزيمة سوريا والإطاحة بسلطاتها الحالية.

وقالت ماتفيينكو في مقابلتها مع قناة "روسيا 24" الروسية: "بفضل الجهود الروسية فقط، وفيما بعد بمشاركة الدول الأخرى التي أصبحت حليفة لنا، نجحنا في منع هزيمة سوريا كدولة. ونعرف الأمثلة، وبينها العراق وليبيا. (إنهم) لم ينجحوا و(نحن) لم نسمح بالإطاحة بالنظام الذي قد لا يعجب أحدا ما.. وذلك بشكل غير شرعي وخلافا للقانون الدولي".

المصدر: نوفوستي

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