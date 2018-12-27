الخارجية الروسية تدعو واشنطن لضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان

دعت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة إلى تقديم ضمانات لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان، الواقع عند الحدود السورية الأردنية، قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال ممثل الخارجية الروسية إيغور تساريكوف خلال اجتماع موسع للجان التنسيق المشتركة الروسية - السورية الخاصة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، قال إن "الأمم المتحدة تدرس حاليا فكرة تنظيم قافلة مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان، ونحن نعتبر أن الولايات المتحدة تحتل الأراضي السورية، التي يقع فيها مخيم الركبان، وبالتالي فهي المسؤولة عن ما يحدث في هذه المنطقة، ويتعين عليها أن تقدم للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، والهلال الأحمر السوري كل الضمانات الأمنية لإيصال المساعدات وتوزيعها".

وبعد إعلان واشنطن عزمها الانسحاب من سوريا قالت وزارة الخارجية الروسية إن المناطق السورية التي ستنسحب منها القوات الأمريكية، يجب أن تعود إلى سيطرة دمشق.

المصدر: نوفوستي