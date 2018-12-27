رئيس مجلس النواب المصري: حكمة السيسي والملك سلمان جنبت المنطقة الكثير من الحروب

أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أن حكمة قيادتي مصر والسعودية في تعاملها مع الأزمات جنّبت الكثير من الحروب، التي قال إن بعض الدول حاولت جر المنطقة إليها.

وشدد عبد العال خلال لقائه رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ في القاهرة على "وقوف مصر الدائم مع المملكة، وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها للوقوف على ملابسات جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ودعمها لموقفها في هذا الشأن".

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كما دان رئيس مجلس النواب المصري "محاولات بعض الدول لاستغلال هذه القضية سياسيا وإخراجها من سياقها الجنائي"، وأكد أيضا رفض بلاده "جميع المحاولات التي تهدف إلى النيل من المملكة".

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى السعودي "أهمية الزيارة في إرساء التعاون البرلماني بين البلدين، ومواكبة تطلعات القيادتين في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما".

وبشأن قضية خاشقجي، شدد آل الشيخ أن "المبالغات والحشد في قضية الحادث المؤسف لمقتل المواطن جمال خاشقجي لن يضير المملكة".

المصدر: عكاظ