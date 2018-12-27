 
مباشر

رئيس مجلس النواب المصري: حكمة السيسي والملك سلمان جنبت المنطقة الكثير من الحروب

أخبار العالم العربي

رئيس مجلس النواب المصري: حكمة السيسي والملك سلمان جنبت المنطقة الكثير من الحروب
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l91j

أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أن حكمة قيادتي مصر والسعودية في تعاملها مع الأزمات جنّبت الكثير من الحروب، التي قال إن بعض الدول حاولت جر المنطقة إليها.

وشدد عبد العال خلال لقائه رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ في القاهرة على "وقوف مصر الدائم مع المملكة، وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها للوقوف على ملابسات جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ودعمها لموقفها في هذا الشأن".

إقرأ المزيد
مصر تتطلع لإتاحة الفرصة لشركاتها للمساهمة في رؤية السعودية 2030 (بيان رسمي)


كما دان رئيس مجلس النواب المصري "محاولات بعض الدول لاستغلال هذه القضية سياسيا وإخراجها من سياقها الجنائي"، وأكد أيضا رفض بلاده "جميع المحاولات التي تهدف إلى النيل من المملكة".

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى السعودي "أهمية الزيارة في إرساء التعاون البرلماني بين البلدين، ومواكبة تطلعات القيادتين في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما".

وبشأن قضية خاشقجي، شدد آل الشيخ أن "المبالغات والحشد في قضية الحادث المؤسف لمقتل المواطن جمال خاشقجي لن يضير المملكة".

المصدر: عكاظ

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الله على أخلاقك يا فخر العرب".. سخرية من المبالغة في إنجازات صلاح