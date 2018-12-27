الخارجية الروسية: أكثر من 80% من اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى الوطن

أعلن ممثل وزارة الخارجية الروسية، إيغور تساريكوف، أن أكثر من 80% من المواطنين السوريين يريدون العودة إلى وطنهم، وفق معلومات دائرة المفوض السامي للأمم المتحدة.

وقال تساريكوف في اجتماع موسع للجان التنسيق المشتركة الروسية السورية لعودة اللاجئين: "تدل معلومات دائرة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أن 82% من السوريين يريدون اليوم العودة إلى وطنهم. ويصل أكثر من ألف لاجئ إلى سوريا كل يوم تقريبا من لبنان والأردن. وتجاوز العدد الإجمالي للاجئين الذين عادوا إلى سوريا منذ إطلاق المبادرة الروسية بهذا الشأن في يوليو الماضي، 70 ألف شخص".

وأشار إلى أن روسيا تواصل العمل على فكرة عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين السوريين مع وكالة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأعضاء الآخرين للمجتمع الدولي الذين يهتمون بهذه المسألة.

وتابع أن أحد الجوانب الإيجابية لهذا المؤتمر أنه سيجري بمشاركة كل الأطراف التي تسعى للتسوية السريعة في سوريا.

المصدر: نوفوستي