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بولتون إلى تركيا بداية العام لبحث الوضع في سوريا

أخبار العالم العربي

بولتون إلى تركيا بداية العام لبحث الوضع في سوريا
AFP NICHOLAS KAMM
مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون
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أفادت الرئاسة التركية بأن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون سيزور تركيا في العام الجديد، وسيبحث مع المسؤولين الأتراك الوضع في سوريا.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر تشيليك: "سيصل مساعد الرئيس للأمن القومي (جون) بولتون مطلع العام إلى تركيا، وسيناقش مع المسؤولين الوضع في سوريا".

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وأعلن تشيليك، أن وفدا يضم المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس هيئة المخابرات الوطنية هاكان فيدان، سيتوجه إلى روسيا يوم 29 ديسمبر، لمناقشة تداعيات سحب القوات الأمريكية من سوريا.

المصدر: تاس

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