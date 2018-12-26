خطط اسرائيلية لبناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

وافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على خطط لبناء نحو 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، حسبما أكدت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المعادية للاستيطان.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن الخطط تقضي ببناء 2191 وحدة، بعضها في المستوطنات التي سينبغي إجلاؤها في حال التوصل إلى حل الدولتين.

ويشار إلى أنه قد تم إتمام بناء أكثر من 1150 وحدة استيطانية قبل إصدار الموافقة الرسمية عليها.

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واتهمت المنظمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "يرغب في التضحية بالمصالح الإسرائيلية من أجل الانتخابات، وذلك من خلال تقديمه هدية للمستوطنين من أجل اجتذاب أصوات اليمين المتطرف لصالحه".

وجدير بالذكر أن نتنياهو عقد لقاء مع ممثلي المستوطنين من الضفة الغربية في القدس صباح اليوم الأربعاء، داعيا اياهم لدعمه في الانتخابات المبكرة المزمعة في 9 أبريل المقبل.

المصدر: فرانس برس