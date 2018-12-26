نتنياهو: نطور قدرات لا تمتلكها أي دولة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن معامل الصناعات الجوية الإسرائيلية تطور قدرات لا تمتلكها أي دولة في الشرق الأوسط، وبعضها لا تمتلكها أي دولة في العالم.

وقال نتنياهو خلال مراسم تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو الإسرائيلي التي أقيمت في قاعدة حاتسيريم الجوية: "اطلعت خلال زيارتي مصانع الصناعات الجوية الإسرائيلية قبل أيام، على القدرات الخاصة التي يتم تطويرها هناك، لا تمتلكها أي دولة في الشرق الأوسط وأقول لكم إن بعض هذه القدرات لا توجد بحوزة أي دولة في العالم".

وأوضح أن القدرات "عبارة عن منظومات أسلحة ومنظومات دفاعية وصواريخ هجومية تصل إلى لأي مكان وأي هدف مهما كان. لم يحصل نشاط جوي بهذا الحجم في أي فترة من فترات التاريخ في الشرق الأوسط. طائرات تقلع وتهبط وتصل إلى ساحات قريبة وبعيدة.. بعيدة جدا".

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وخاطب نتنياهو الخريجين قائلا: "تلقى على عاتقكم مهمة واحدة وهي الدفاع عن الوطن والانتصار في الحرب.. الدفاع عن الوطن يبدأ بقطع التهديدات الكبيرة وهي لا تزال في بدايتها.. لن نقبل بالتموضع العسكري الإيراني في سوريا الموجه ضدنا.. نعمل ضده بشكل حازم ومستمر، أيضا في هذه الأيام بالذات".

وأضاف: "قلت إننا لن نردع من القيام بكل ما يلزم، فلزم الأمر ونحن نتحرك.. قرار الرئيس ترامب بإخراج الجنود الأمريكيين من سوريا لا يغير سياستنا.. نحن نتمسك بخطوطنا الحمراء في سوريا وفي كل مكان آخر.. وكجزء من إحباط التهديدات الموجهة ضدنا نواصل عملية درع الشمال على حدودنا مع لبنان".

المصدر: RT