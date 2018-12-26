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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو وصورا لـ "نفق هجومي" يمتد من جنوب لبنان

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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو وصورا لـ
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كشف الجيش الإسرائيلي عن نفق عثر عليه قبل عدة أيام وصفه بأنه "هجومي"، حفر ابتداء من قرية عيتا الشعب جنوبي لبنان وامتد إلى داخل إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه هدم النفق اليوم الأربعاء بتفجيره، مشيرا إلى أنه أبلغ رؤساء السلطات المحلية المعنية وقوات اليونيفيل.

وحمل الجيش الإسرائيلي، الحكومة اللبنانية مسؤولة حفر الأنفاق وتداعيات هذه النشاطات، مؤكدا أن الحديث يدور عن خرق فادح لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 و"سيادة دولة إسرائيل".

وأكد مواصلته "مهمة كشف وهدم الأنفاق وفق الخطة".

المصدر: RT

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