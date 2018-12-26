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أول تعليق من القيادة السورية على الغارات الإسرائيلية الأخيرة

أخبار العالم العربي

أول تعليق من القيادة السورية على الغارات الإسرائيلية الأخيرة
Sputnik
وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا - أرشيف
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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن "العدوان الغادر على مدينة دمشق وريفها يوم أمس يأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية المستمرة لإطالة أمد الأزمة في سوريا.

ووجهت الوزارة رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى رئيس مجلس الأمن، بشأن الاعتداء الإسرائيلي على مدينة دمشق وريفها مساء الثلاثاء.

وقالت الخارجية السورية، إن "العدوان الإسرائيلي الغادر يأتي في إطار محاولات حكومة تل أبيب المستمرة لإطالة أمد الأزمة والحرب الإرهابية التي تتعرض لها ولرفع معنويات ما تبقى من جيوب إرهابية عميلة لها".

وأضافت، تؤكد "الجمهورية العربية السورية أن استمرار إسرائيل في نهجها العدواني الخطير، ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه لها الإدارة الأمريكية".

وطالبت سوريا في رسالتها، مجلس الامن مجدداً بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية.

المصدر: سانا 

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