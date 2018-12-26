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"قسد" تطرد "داعش" من بلدة البوخاطر في دير الزور

أخبار العالم العربي

Reuters Rodi Said
مقاتلون تابعون لقوات سوريا الديمقراطية في سوريا - أرشيف
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أعلنت "وحدات حماية الشعب" الكردية التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، سيطرتها بمساندة التحالف الدولي بقيادة أمريكا، على بلدة البوخاطر في ريف دير الزور، بعد معارك مع تنظيم "داعش".

وأفادت مصادر محلية مطلعة، بأن "وحدات حماية الشعب"، سيطرت على بلدة البوخاطر بعد معارك عنيفة داخل أحياء البلدة، تزامن مع قصف جوي عنيف نفذه سلاح الجو التابع للتحالف الدولي.

وسيطرت "قسد"، على مدينة هجين المعقل الرئيسي لـ"داعش" في سوريا.

وبعد خسارة البلدة، لم يبق تحت سيطرة "داعش"، سوى 4 بلدات فقط، وهي "السوسة" و"الشعفة" و"الباغوز" و"البو حسن"، في ريف دير الزور، إلى جانب مساحات من البادية غير مأهولة بالسكان، في ريفي محافظتي دير الزور وحمص.

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صورة من الأرشيف
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وأطلقت "قسد"، في سبتمبر الماضي، بإسناد من قوات التحالف الدولي، عملية عسكرية ضد آخر معاقل "داعش"، في دير الزور شرقي سوريا.

المصدر: وكالات

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