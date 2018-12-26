السيستاني يعزي باللغة الفارسية في وفاة الشاهرودي

أرسل المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، اليوم الأربعاء، رسالة تعزية باللغة الفارسية إلى نجل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محمود الهاشمي شاهرودي، في وفاة والده.

وجاء في نص ترجمة رسالة التعزية: "فضيلة حجة الإسلام السيد علاء الهاشمي شاهرودي دامت توفيقاته، تلقينا بألم وأسى نبأ رحيل والدكم المكرم سماحة آية الله السيد محمود الهاشمي شاهرودي طاب ثراه"، مقدما التعازي لعائلة شاهرودي وأتباعه.

وأعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء يوم حداد عام بالتزامن مع تشييع رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، والذي توفي قبل يومين في أحد مستشفيات العاصمة طهران، وشاهرودي من مواليد عام 1948 في مدينة النجف في العراق.

المصدر: RT