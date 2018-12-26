جرح فلسطيني برصاص إسرائيلي للاشتباه بنيته تنفيذ عملية دهس في الضفة

أكدت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية تلقيها بلاغا رسميا بإصابة الشاب رائد ذياب 35 عاما من بلدة كفرقليل بعيارين في القدم، جراء إطلاق قوات إسرائيلية النار عليه.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شخص وهو يقود سيارته للاشتباه بنيته تنفيذ عملية دهس على حاجز حوارة العسكري جنوبي نابلس في الضفة الغربية.

وقالت مصادر إسرائيلية إنه تم اعتقال سائق السيارة دون وقوع إصابات بين المستوطنين الإسرائيليين في المكان.

#عاجل | قوات الاحتلال تعتقل شاباً بعد إصابته بجروح طفيفة بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس على حاجز حوارة جنوبي نابلس. pic.twitter.com/LMSSZ1s5nX — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) 26 декабря 2018 г.

ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن شاهد عيان قوله إن السيارة متوقفة على بعد عشرات الأمتار من حاجز حواره قرب موقف نقل المستوطنين، وأن سيارات الإسعاف وصلت إلى المكان.

وأكدت أن القوات الإسرائيلية أغلقت كافة الحواجز العسكرية بالاتجاهين، واستقدمت تعزيزات كبيرة إلى المكان.

المصدر: معا