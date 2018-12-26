سيناتور روسي يكشف الصواريخ التي صدّت عن دمشق الغارة الإسرائيلية الأطول في تاريخ الغارات

أكد عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أوليغ موروزوف، أن سوريا تملك كامل الحق في ضمان أمن وسلامة أراضيها.

وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي"، أن منظومات "إس-300"، يمكنها حماية سوريا من أي تهديد وهجمات جوية.

وقال: "نحن انطلقنا عند توريدنا صواريخ "إس-300" إلى سوريا، من أنه يحق لسوريا توفير الأمن اللازم لأراضيها بغض النظر عن مصدر الهجوم الذي قد تتعرض له".

وأكد موروزوف، أنه يجب أن يكون لدى سوريا نظام دفاع جوي فعال، مشيرا إلى أنه تم إثبات ذلك خلال هجوم إسرائيل الأخير.

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وقبل ذلك، أشار التلفزيون السوري إلى أن وسائط الدفاع الجوي السورية، تصدت لهجمات صاروخية استهدفت بعض المواقع في غرب دمشق.

وقالت وكالة "سانا" السورية الرسمية، إن طائرات حربية إسرائيلية، نفذت غارات غير مسبوقة من ناحية المدة، إذ استمرت 90 دقيقة، ضربت خلالها بالصواريخ مواقع للجيش السوري أسفرت فقط عن بعض الخسائر المادية وإصابة 3 عسكريين بجروح.

المصدر: نوفوستي