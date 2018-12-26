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ميثاق شرف لحل أزمة السيولة النقدية في السودان!

أخبار العالم العربي

ميثاق شرف لحل أزمة السيولة النقدية في السودان!
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تبذل السلطات السودانية قصارى جهدها لمعالجة الأزمات التي تمر بها البلاد، والتي نجم عنها حركة احتجاجات واسعة في عدة مناطق، واتخذت إجراءات لحل مشكلة نقص السيولة النقدية في المصارف.

وكانت عدة مدن سودانية شهدت منذ أكثر من 8 أيام مظاهرات احتجاج على تردي الأوضاع المعيشية، تحول بعضها إلى صدامات قتل فيها عدد من المتظاهرين، تقول وسائل إعلام إن عددهم بلغ 9، فيما سجل تقرير لمنظمة العفو الدولية مقتل 37 متظاهرا خلال 5 أيام.

المصدر: سونا

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