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الرئيس المصري يتلقى أثمن هدية من أحد ضباطه!

أخبار العالم العربي

الرئيس المصري يتلقى أثمن هدية من أحد ضباطه!
Egy.Pres.Spokesman
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أهدى اللواء أركان حرب علي عادل عشماوي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية في مصر، مصحفا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال القائد العسكري المصري مخاطبا السيسي بمناسبة افتتاح مشروع الإسكان "بشائر الخير 2" صباح اليوم: "أهدى لسيادتك كتاب الله ليكون حافظا وراعيا لك".

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وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الثانية من مشروع الإسكان القومي "بشائر الخير 2" بمنطقة غيط العنب بكرموز، غرب الإسكندرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب والذي تضمنت مرحلته الأولى 1632 وحدة سكنية. 

المصدر: الشروق

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